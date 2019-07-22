РИАМО - 22 июл. Подмосковные спортсмены борются за медали чемпионат мира по водным видам спорта, который проходит с 12 по 28 июля в Южной Корее, Евгений Рылов уже завоевал серебро в составе эстафетной команды, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского района.

«В числе сильнейших спортсменов страны, удостоившихся права поехать на первенство, есть два подмосковных спортсмена из Видного: Евгений Рылов и Иван Гирев. В первый день соревнований по плаванью, 21 июля, Евгений Рылов завоевал серебро в составе эстафетной команды на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем», – говорится в сообщении.

Мужская сборная России уступила только американцам.

«Мы гордимся своими спортсменами, они уже вписали свои имена в победную летопись. Уверен, что и в этот раз представители российской сборной завоюют много медалей, а мы будем за них болеть», – написал глава Ленинского района Валерий Венцаль в социальных сетях.

Рылова и Гирева готовит тренер-преподаватель по плаванию Андрей Шишин в МАУ ДО центр «Дельфин» в Видном. Рылов уже является бронзовым призер Олимпийских игр 2016, чемпион мира, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, также он трехкратный чемпион и многократный призер чемпионата мира на короткой воде, трехкратный чемпион юношеских Олимпийских игр.