РИАМО - 22 июл. В Москве 6 августа на базе ГБУ «Мосстройинформ» в «Доме на Брестской» состоится конференция «Реорганизация промзон: практики и перспективы», участие в которой примут зарубежные специалисты, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице ведется работа по редевелопменту существующих промзон. <…> Сегодня основной подход при реорганизации городских территорий – формирование комплексной городской застройки, когда наряду с жильем возводятся объекты социальной сферы и транспортной инфраструктуры, создаются новые рабочие места», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Опытом в редевелопменте промышленных зон мегаполисов и поделятся на конференции в Москве. К участию в мероприятии приглашена авторитетная международная архитектурная компания Cox Architects из Австралии, за спиной которой множество удачно реализованных проектов на родине, а также в Сингапуре и Китае. Ее специалисты представят на конференции проекты развития прибрежных зон в Шанхае, Сингапуре и Сиднее.

В рамках мероприятия будут проанализированы уже реализованные и только планируемые к реализации проекты, международный и внутрироссийский опыт, форматы и подходы к работе по реорганизации бывших промышленных зон.

Принять участие в конференции представители бизнеса — девелоперы и инвесторы — представители власти, проектные организации, архитектурные бюро, консалтинговые, аналитические агентства и профильные институты.