РИАМО – 22 июл. В подмосковном Дзержинском 23 июля пройдут публичные слушания по генеральному плану, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации округа.

«Уважаемые жители! Двадцать третьего июля в ДК «Энергетик» пройдут публичные слушания по генеральному плану городского округа Дзержинский Московской области на 2020-2038 годы», – говорится в сообщении.

Слушания начнутся в 19:00 в ДК «Энергетик» по адресу: улица Ленина, дом №3.

«Приглашаем всех неравнодушных жителей принять участие», – заключается в материале.