РИАМО - 22 июл. На юге Москвы завершается бетонирование пролетного строения эстакады на участке Дорожной улице между Кантемировской улицей и МКАД, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

Строение проходит через железнодорожные пути необщего пользования. Сейчас рабочие готовят сооружение к покраске основных конструкций.

«Работы по реконструкции Дорожной улицы проводятся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, после их завершения будет обеспечен еще один удобный выезд автотранспорта на МКАД, который разгрузит Варшавское шоссе», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Проектом предусмотрена реконструкция и строительство Дорожной улицы – 6,67 километра, строительство эстакады на пересечении с железнодорожными путями необщего пользования протяженностью 174 метра, реконструкция прилегающей улично-дорожной сети – 1,3 километра, строительство трех подземных пешеходных переходов.

Ширина проезжей части эстакады - 18,64 метра, она обеспечит пропуск транспорта по двум полосам движения в каждом направлении. Также будут обустроены полосы безопасности, и установлено центральное разделительное ограждение.

«В настоящее время Дорожная улица разобщена на три участка с одной-двумя полосами движения в каждом направлении. После реконструкции она станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении», — добавил Бочкарев.

Предстоит построить несуществующие участки от улицы Кирпичные Выемки до улицы Газопровод и от Сумского проезда до строящейся Южной рокады.