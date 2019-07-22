РИАМО – 22 июл. В Щелкове сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже товаров из магазина электротехники, им оказался ранее судимый житель столицы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Накануне в дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный, находясь в офисе продаж в одном из домов на улице Радиоцентр-5 в Щелкове, похитил с витрины электротовары, причинив материальный ущерб в размере более 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 38-летний ранее судимый житель города Москвы», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.