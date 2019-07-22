РИАМО – 22 июл. Процент фальсификации питьевой воды, продаваемой в российских магазинах, в среднем составляет 25-30%, сообщается на сайте kp.ru.

В некоторых регионах этот показатель достигает 80%, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, в магазинах продается много «непонятно какой» продукции.

«Процент фальсификата составляет 25-30% – это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», – сказал Чемезов в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что доля контрафактной минеральной воды на российском рынке составляет почти 80%. Она также напомнила об инициативе Роспотребнадзора маркировать минеральную воду.