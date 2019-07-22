РИАМО - 22 июл. Всадники из Московской области Александр Марков и Валерий Мартышев завоевали четыре медали на чемпионате России и международных соревнованиях по конному спорту, которые прошли в городском округе Химки, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Марков взял два золота — в личном первенстве чемпионата России по конному спорту и в международных соревнованиях по конкуру. Мартышев завоевал две бронзовых наград в аналогичных дисциплинах.

«Подмосковные наездники завоевывают медали крупных соревнований в этом сезоне уже далеко не в первый раз. Александра Маркова по праву можно считать одним из сильнейших конных спортсменов страны, ведь помимо недавно добытого золота чемпионата России и международных соревнований, на его счету бронза конного фестиваля в польской Баборовке и несколько подиумов Кубка России», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Чемпионат России и международные соревнования по конному спорту проходили в городком округе Химки Московской области с 16 по 21 июля 2019 года.