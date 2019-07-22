РИАМО - 22 июл. Власти Долгопрудного содействуют в трудоустройстве подростков, которые в летнее время хотят подзаработать и пополнить свои бюджеты на карманные расходы, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

На данный момент в Долгопрудном трудоустроено порядка 300 ребят, еще 325 планируется обеспечить подработкой до конца августа.

«Подросткам предлагается работа по благоустройству городских территорий – парков, скверов, улиц, в том числе и озеленение. Также ребят трудоустраивают в регистратуру поликлиники», – говорится в сообщении.

В городском округе Долгопрудный также каждый год работает летний трудовой лагерь. В этом году 40 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет в течение трех недель по четыре часа в день занимались благоустройством города, а также работали в муниципальных учреждениях.

Более подробную информацию по трудоустройству подростков можно получить по телефону Долгопрудненского центра занятости населения: 8 (495) 576-83-21.