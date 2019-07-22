РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 июл. В подмосковном Королеве молодые мамы узнают об уходе за новорожденным на лекции 24 июля, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Занятия «Школы мам» проходят в Королевском роддоме бесплатно с 16:00 до 17:00.

«24 июля состоится лекция «Уход за новорожденным». Заведующая отделением новорожденных Анна Медведева расскажет о физиологических особенностях новорожденного, первом месяце жизни ребенка, развитии, росте и особенностях ухода за младенцами», – сказал представитель.

Также сотрудники ЗАГСа расскажут, как оформить документы на ребенка уже в роддоме.

Обязательна предварительная запись по телефону: 8(965)104-34-93, необходимо направить СМС с указанием фамилии, имени и отчества с пометкой «Школа мам».