РИАМО - 22 июл. Московская футбольная команда из центра семейного устройства «Спутник» заняла второе место на Специальной олимпиаде, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Наша команда заняла второе место по футболу на Специальной олимпиаде. Это ребята из центра семейного устройства «Спутник», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин подчеркнул, что участникам клуба пришлось пройти сложнейшую квалификацию, чтобы попасть на соревнования в Швецию.

«С серебром вас! Молодцы!» – резюмировал мэр.

В центре «Спутник» спорт важен как для воспитанников, так и для выпускников. В Москве футболисты регулярно занимаются под руководством тренера Александра Синютина, сотрудника «Спутника». Тренировки проходят на площадке центра и в других спортивных залах города.

В Специальной олимпиаде участвуют люди с особенностями интеллектуального развития. До 1989 года игры проводились в США и назывались Международные Специальные олимпийские игры. Когда к соревнованиям присоединились другие страны, их переименовали во Всемирные Специальные олимпийские игры. В России отбор на международные соревнования проходит на Всероссийской спартакиаде Специальной олимпиады.

В марте 2019 года Всемирная Специальная олимпиада проходила в Абу-Даби (ОАЭ). Юноши из центра «Спутник» вошли в сборную по гандболу (заняли второе место), а девушки – в сборную по женскому футболу (заняли пятое место).