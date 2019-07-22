РИАМО - 22 июл. В Подмосковье за неделю при содействии Госадмтехнадзора устранили нарушения в состоянии и содержании детских площадках в 10 муниципалитетах области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Обеспечение безопасности на детских игровых объектах является приоритетом в надзорной деятельности сотрудников ведомства», – сказал начальник регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов.

В Луховицах инспекторы Госадмтехнадзора нашли и помогли устранить нарушения на четырех детских площадках – здесь убрали опасные для детей элементы и восстановили лакокрасочный слой. К ответственности за ненадлежащее содержание объектов были привлечены МБУ «КББХ» и администрация округа. Нарушения нашли и в других муниципалитетах.

Также инспекторы выявили нарушения на четырех площадках в Ленинском районе, которые оперативно исправила организация ООО «ХаусМастер24». В Озерах МБУ «Град-Сервис» также в срок устранило недочеты в содержании детских площадок. А в Жуковском к ответственности привлекли ответственную организацию МБУ «ЦДХБиО», допустившую недочеты в содержании детской площадки.

Также нарушения нашли на площадках в Чехове, Одинцове, Королеве, Люберцах и Коломне, а также в Талдомском и Сергиево-Посадском городских округах.

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили все детские площадки Подмосковья, чтобы максимально оперативно выявить неисправные элементы в конструкциях и заменить их.