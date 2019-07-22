РИАМО – 22 июл. Перед судом предстанет директор одного из столичных причалов, обвиняемый в краже плавательного средства, злоумышленник нашел покупателя на теплоход и, заявив, что является законным представителем собственника, провел торги, сообщается на сайте МВД России.

«Следственным отделом ЛО МВД России на водном транспорте окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению генерального директора одного из столичных причалов, расположенного на реке Москве, в краже, мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления», – говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый похитил, не принадлежащий ему теплоход, пришвартованный возле причала, руководителем которого он являлся.

Затем злоумышленник нашел покупателя на плавательное средство и, заявив, что является законным представителем собственника, провел торги.

«По достигнутой договоренности объект продажи должен был быть передан новому собственнику в обмен на сумму 226 тысяч рублей при рыночной его стоимости более одного миллиона рублей. Единственным условием покупателя, являющимся представителем юридического лица, было осуществление сделки по безналичному расчету на счет директора причала», – уточняется на сайте.

Однако для сокрытия своей причастности к противоправным деяниям обвиняемый убедил покупателя в необходимости оформления оплаты стоимости теплохода под видом предоставления ему транспортных услуг. Ему предъявлено обвинение.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – резюмировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.