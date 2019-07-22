РИАМО - 22 июл. Транспортные полицейские раскрыли кражу сейфа с деньгами из помещения привокзального ресторана, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

По его словам, в ходе следствия выяснилось, что нигде не работающие 33-летний москвич и 46-летний житель Подмосковья решили совершить хищение выручки из ресторана, расположенного в здании Ленинградского вокзала Москвы. Выбор данной точки общественного питания был сделан не случайно. До недавнего времени там трудился один из подельников, а потому был осведомлен о месте хранения денег.

«Во исполнение своего преступного умысла злоумышленники прибыли на вокзал, при помощи дубликата ключей проникли в служебное помещение, демонтировали сейф с денежными средствами, поместили его в спортивную сумку, после чего покинули место преступления. В результате своих противоправных действий злоумышленники незаконно обогатились на сумму почти в 270 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража), которое в настоящее время передано в суд для принятия законного решения.