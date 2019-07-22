РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 июл. На территории подмосковного Красногорска официально размещаются около 300 нестационарных торговых объектов, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«В Красногорске – 292 официальные точки нестационарной торговли, все остальные – нет (установлены нелегально – ред.). Рейды по выявлению самовольных точек проходят регулярно, за последнее время нарушителям было выписано около 50 штрафов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с официальной схемой размещения нестационарных торговых объектов можно ознакомиться на сайте администрации городского округа.