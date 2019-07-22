РИАМО – 22 июл. Карнавал самодельных судов, шоу африканских барабанщиков и замки из песка устроят в Солнечногорске в День Военно-Морского флота, 28 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В рамках подготовки к 90-летнему юбилею Солнечногорска и Подмосковья 28 июля на набережной озера Сенеж проведут арт-фестиваль «Сенежский причал».

«Вся территория набережной и акватория озера с 10:00 до 18:00 превратятся в единое социально-культурное пространство. Арт-фестиваль начнется соревнований по плаванию «Сенежская миля» на приз главы городского округа Солнечногорск. Заплыв будет проходить для разных возрастных групп и на разные дистанции. Принять участие могут все желающие», – отмечается в сообщении.

Не оставит равнодушным зрителей и водное флайборд-шоу команды Mosfly team, которое начнется в 12:00. На протяжении всего шоу пилоты исполняют яркие и завораживающие трюки, заряжая публику эмоциями вперемешку с адреналином.

Полет фантазии смогут продемонстрировать участники корабельного карнавала самодельных судов «Потешный флот». После торжественного представления необычных судов команды кораблей будут соревноваться в плавании без весел «Веселая регата».

Концертная программа на главной сцене арт-фестиваля начнется с 14:00.

«Зажигательные ритмы, фееричные танцы и моментальное погружение в атмосферу праздника обеспечит шоу африканских барабанщиков Waka-Waka. Особой изюминкой станет интерактив со зрителями, где все желающие получат профессиональный инструмент и смогут стать частью ритма, аккомпанируя и импровизируя вместе с виртуозами», – добавляется в материале.

Симбиоз джаза и классики в современной обработке продемонстрирует трио SING Music Band, а группа «Три Панды и Луна» покажет запредельную технику владения инструментами в стиле этно-фьюжн.

В рамках «Фестиваля песочных скульптур» каждый ребенок сможет почувствовать себя юным скульптором и слепить из специально привезенного песка свой замок. Профессиональное жюри оценит работы юных мастеров и наградит памятными подарками.

Также с 14:00 начнется работа локации «Битва на водных пистолетах», где каждый может стать участником увлекательной борьбы. Параллельно на территории набережной озера Сенеж будут проходить экомастер-классы на морскую тематику: рисунки в технике акварель с восковыми мелками, поделки из бумаги, рисунки гуашью.

Спортивную часть фестиваля представят теннисный турнир «Киндер-нашествие» для детей от 8 до 10 лет и турнир по пляжному волейболу для юношей и девушек 14-16 лет.

День ВМФ празднуется в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье на основании указа президента РФ от 2006 года.