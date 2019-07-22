РИАМО - 22 июл. На территории Дворца водных видов спорта в Лужниках, который станет одним из крупнейших в России и Восточной Европе, до 5 августа будет идти итоговая проверка строительно-монтажных работ, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Вопрос открытия дворца решат сразу после устранения замечаний, которые предъявят в ходе итогового мониторинга. Здание расположится в районе Хамовники на улице Лужники, владение 24, строение 4.

«По поручению мэра Сергея Собянина ход работ на строительстве бассейна «Лужники» находится под пристальным вниманием специалистов Мосгосстройнадзора. К проверкам привлекается подведомственный Мосгосстройнадзору центр экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Инструментальный контроль позволяет своевременно выявлять и устранять нарушения», — рассказал председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.

В интерьерах дворца оставили неизменным облик легендарного бассейна – его оформление будет выполнено в стилистике 1950-х годов, копии барельефов на фасаде будут изображать пловцов-спортсменов и отдыхающих.

Москва получит новый многофункциональный развлекательный плавательный центр площадью 50,6 тысячи квадратных метров с тремя спортивными бассейнами размером 50 и 25 метров, а также аквапарком с водными горками и развлекательными бассейнами, термально-оздоровительным комплексом, спортивными тренировочными залами, фитнес-центром, боксерским клубом, центром детского спорта и другик. Ежедневно аквакомплекс смогут посещать до 10 тысяч человек.

Строительство ведется за счет городского бюджета. Застройщиком выступает акционерное общество «Олимпийский комплекс «Лужники». Работы ведутся в соответствии с графиком.