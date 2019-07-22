РИАМО - 22 июл. Мещанский суд Москвы оштрафовал участника митинга за свободные выборы Алексея Кутенкова, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Суд оштрафовал Кутенкова», - сказал собеседник агентства.

Днем в субботу на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг за соблюдение законов РФ и допуск независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу. Организатором митинга выступает Либертарианская партия России при поддержке независимых кандидатов.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. В частности, в регистрации было отказано оппозиционерам Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Ивану Жданову.