РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 июл. Компания «Опалиха-Сити», являющаяся застройщиком ЖК «Серебрица» в Красногорске, получила разрешение о заключении договоров долевого участия, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Документ дает право застройщику заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве корпусов К1 и К5 в ЖК «Серебрица», который возводится в микрорайоне Опалиха Красногорска.

«Имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объекты и начать привлечение денежных средств граждан», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По проекту корпуса К1 и К5 рассчитаны на 1 074 квартиры, общей жилой площадью более 52 тысяч квадратных метров.

«В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона», – заключается в сообщении.