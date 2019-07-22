РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. В Подольске главврачи медицинских учреждений округа проведут встречу с жителями по вопросам здравоохранения 1 августа, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске продолжаются встречи с участием главврачей учреждений здравоохранения округа и представителей Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Московской области с жителями по вопросам здравоохранения. Очередная встреча пройдет 1 августа в зале заседаний общественной палаты», – говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в 16:00 и пройдет по адресу: улица Кирова, дом 4 (вход со стороны концертного зала администрации).