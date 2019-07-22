РИАМО - 22 июл. На площадке Талдомской центральной районной больницы специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева приняли местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ведущие кардиохирурги Бакулевского центра приезжают в Талдомский городской округ каждый квартал, чтобы провести консультации для граждан.

«Консультации медиков Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии проводятся с целью повышения уровня оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Талдомского городского округа, а также выявления пациентов, которые нуждаются в проведении оперативного вмешательства по поводу заболеваний сердца», - сказала министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

Перед визитом к ведущим специалистам в области кардиохирургии пациент должен сначала обратиться к врачу-терапевту или кардиологу, которые определят необходимость в проведении консультации.

Следующий визит специалистов из Бакулевского центра в Талдом запланирован на ноябрь.