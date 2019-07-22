РИАМО - 22 июл. В Московской области до конца текущего года откроется восемь новых отделений «Почты России» в городских округах Балашиха, Лобня, Красногорск, Ступино, Котельники, Одинцово, а также в Ленинском муниципальном районе, говорится в сообщении пресс-службы компании по макрорегиону Москва.

Договоренности о сотрудничестве и развитии почтовой связи в Подмосковье были достигнуты во время встречи генерального директора «Почты России» Николая Подгузова с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в конце прошлого года. В ходе мероприятия было объявлено об открытии в 2019 году новых отделений в застраиваемых районах.

«Мы открываем почтовые отделения, отвечая на запросы наших клиентов, например, размещаем отделения в новых ЖК или микрорайонах с высокой плотностью застройки. Так, в Ленинском муниципальном районе помещение под размещение почтового отделения было заложено на этапе строительства многоквартирного дома в ЖК «Новое Молоково». Ожидается, что в этом почтовом отделении будут обслуживаться около 15 тысяч человек», – сказала руководитель управления ФПС Московской области Надежда Бабичева.

Она добавила, что в Красногорске в сравнительно новом микрорайоне Павшинская Пойма новое отделение будет обслуживать около 90 тысяч человек.

Отделения будут построены по системе нового формата. Клиенты получат почтовые, финансовые и коммерческие услуги. Залы будут укомплектованы креслами и столами, системой электронной очереди и платежными терминалами. Клиенты смогут приобрести газеты и журналы, книги, канцелярские товары. В специально оборудованной зоне можно будет выбрать и купить марки, открытки, конверты, брендированную продукцию и другие почтовые товары.

Отделения почтовой связи будут отвечать всем требованиям государственной программы «Доступная среда». Планируется оснастить все новые почтовые отделения полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей: пандусы, кнопки вызова специальные тактильные элементы, включая таблички с режимом работы с использованием шрифта Брайля, место для предоставления услуг колясочникам. В случае необходимости работники почты окажут необходимую помощь маломобильным клиентам внутри отделения для получения необходимых почтовых услуг.

В июле уже открылось новое отделение на территории ЖК «Самолет» в Люберцах, где планируемая численность обслуживаемого населения составит более 65 тысяч человек. Данный офис поможет разгрузить почтовые отделения с индексами 140074 и 140010.