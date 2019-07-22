РИАМО – 22 июл. Спортсмен из Подмосковья Евгений Рылов в составе российской сборной принял участие в соревнованиях пловцов в дисциплине «эстафета 4 на 100 метров вольным стилем» в рамках чемпионата мира FINA по водным видам спорта, по итогам заплыва команда России заняла второе место, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международный турнир проходит с 12 по 28 июля в городе Кванджу в Южной Корее. Российские пловцы, среди которых был и представитель Московской области, уступили в эстафете лишь спортсменам из США, а бронза в этой дисциплине досталась команде от Австралии.

«Евгений Рылов является одним из самых титулованных российских пловцов. Он имеет не только опыт выступления на соревнованиях подобного уровня, но также является обладателем ряда наград чемпионатов мира, Европы, а также Олимпийских игр 2016 года», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.