РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. Время посадки одного пассажира в автобус в микрорайоне Путилково Красногорска сократилось до 30 секунд благодаря оснащению транспорта валидаторами, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Автобусы, которые курсируют в микрорайоне Путилково, оснастили стационарными валидаторами, благодаря этому время посадки одного пассажира удалось сократить до 30 секунд», – говорится в сообщении.

Установка валидаторов стала шагом к ликвидации очередей на общественный транспорт.

«К тому же, это повысит безопасность перевозок, ведь теперь водители не будут отвлекаться от дороги, чтобы обилетить пассажиров», – добавляется в материале.

Ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на маршруте №1208 в Путилкове пустили автобусы вместо микроавтобусов.