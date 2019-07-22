РИАМО - 22 июл. Участок 6-го проезда Марьиной Рощи от Октябрьской до Шереметьевской улицы теперь стал односторонним — за счет изменения схемы дорожного движения здесь появились дополнительные парковочные места, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения правительства столицы.

«Для жителей района Марьина Роща организованы 25 дополнительных мест для парковки. Также ликвидирован неудобный заезд с улицы Шереметьевская», - говорится в сообщении.

В ЦОДД призвали водителей быть максимально внимательными на дороге и руководствоваться требованиями дорожных знаков.