РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 июл. В подмосковном Красногорске с начала текущего года в результате пожаров погибли четыре человека, еще двое получили травмы, говорится в сообщении пресс-службы отдела надзорной деятельности по городскому округу Красногорск УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области.

«Отдел надзорной деятельности по городскому округу Красногорск сообщает, что за истекший период с начала 2019 года на территории городского округа произошло 270 пожаров, на которых погибло 4 человека и пострадало 2 человека», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в работе пожарные и спасатели нередко сталкиваются с ложными вызовами.

«Иногда ложный вызов становится результатом неорганизованного детского досуга. Ребенок вызывает пожарные машины просто «от нечего делать» и радуется, когда по его звонку прилетает несколько автоцистерн с бойцами», – отмечается в сообщении.

Ответственность за подобную шалость ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, несут его родители. В судебном порядке с них могут взыскать все материальные затраты, которые понесли службы экстренного реагирования.

«Взрослым тоже стоит воздержаться от желания столь неудачно пошутить. Ведь в отношении совершеннолетних граждан могут приниматься более суровые меры – административная или уголовная ответственность», – говорится в материале.