РИАМО - 22 июл. В городском округе Чехов собственника участков общей площадью 163,9 гектара оштрафовали за сорняки на территории, землей владеет ООО «Усадьба менеджмент», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«Установлен факт невыполнения собственником установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель. Участки зарастают древесно-кустарниковой и сорной растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, сенокошение не производится», — говорится в сообщении.

Компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей еще в декабре прошлого года, однако штраф она не заплатила.

Материалы дела направили в суд. В итоге в июле 2019 года суд постановил, что организация должна выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.