РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. В подмосковном Подольске планируют утеплить фасады многоквартирных домов по 10 адресам в ходе ремонта в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В рамках капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в поселке Кузнечики Подольска в настоящее время начались работы по утеплению фасадов домов №№1 и 2. Проведение работ контролируется сотрудниками территориального отдела «Дубровицкий» и УК, а также активными гражданами поселка.

«Всего в текущем году в ходе ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе планируется провести утепление фасадов по 10 адресам. Полностью с применением тонкого штукатурного слоя будут утеплены фасады в микрорайоне Климовск по улице Революции, дом №4, в микрорайоне Львовский, по улице Железнодорожной, дома №№1 и 2, в микрорайоне Дубровицы, в поселке Кузнечики, дома №№1, 2 и 5», – говорится в сообщении.

Также работы по утеплению торцов с применением тонкого штукатурного слоя проведут в четырех домах Подольска по адресам: Октябрьский проспект, дом №23, улица Юбилейная, дома №№18 и 36, Пахринский проезд, дом №7.