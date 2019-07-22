РИАМО - 22 июл. В Москве на Тверской демонтировали незаконную пристройку к дому № 6, строению №3, здание является объектом культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

«Жилой дом по указанному адресу является выявленным объектом культурного наследия – «Жилые дома (два корпуса) бывшего кооператива «Крестьянская газета», 1927 - 1930-е годы, архитектор Н.А. Ладовский», — говорится в сообщении.

Площадь пристройки составляла 30 квадратных метров. Она находилась с внешней стороны здания на уровне второго этажа. За согласованием переустройства и перепланировки помещений собственник не обращался, разрешительная документация не выдавалась.

«Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность. Сохранение таких зданий является одной из приоритетных задач органов государственной власти и местного самоуправления. В данном случае речь идет об объекте, который также является жилым домом. Самовольные пристройки могут доставлять неудобство окружающим», - отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он отметил, что для переустройства помещения нужно соответствующее разрешение. Решением Тверского районного суда города Москвы собственника обязали привести здание в первоначальное состояние.