РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. Часть жителей микрорайона Климовск подмосковного Подольска в понедельник остались без интернета из-за обрыва магистрального кабеля компании АО «РиалКом», сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница телекоммуникационной компании.

Ранее житель микрорайона Климовск пожаловался на отсутствие в ряде домов интернета от телекоммуникационной компании АО «РиалКом».

«Действительно, сегодня (22 июля – ред.) отсутствует интернет (от данной компании – ред.) в микрорайоне Климовск. Причиной послужил обрыв магистрального кабеля. В настоящее время неисправность устраняют, интернет вернется в течение дня», – сказала сотрудница.