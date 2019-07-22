РИАМО - 22 июл. Делегация из Республики Бурятия приехала к специалистам Мособлконтроля, чтобы изучить практику цифровизации на этапе исполнения контракта, говорится в сообщении пресс-службы Главного контрольного управления Московской области.

В ходе встречи специалисты Мособлконтроля рассказали гостям, как они осуществили электронный документооборот при исполнении контракта. Делегацию региона возглавлял заместитель председателя правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

«Московская область является лидером цифровизации этапа исполнения контракта и открыта для обмена опыта с коллегами из других регионов России», — говорится в сообщении.

По части перевода на «цифру» Подмосковье активно развивается в различных областях. С 2015 года начали переводить в электронный вид все процессы градостроительной сферы. Эту программу запустили, чтобы сделать рабочие процессы проще и прозрачнее, сократить сроки прохождения документов и создать атмосферу клиентоориентированности. С 2017 года полностью автоматизировали процесс выдачи разрешений на строительство.

С 8 июля подмосковных служащих градостроительной сферы начали обучать исполнять процедуры в электронном виде. Обучение организовали в рамках повышения квалификации «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции» на базе центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС.