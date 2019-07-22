РИАМО - 22 июл. Подмосковная спортсменка завоевала две золотых медали в составе российской сборной на первенстве мира по художественной гимнастике, которое прошло с 19 по 21 июля в Центре имени Ирины Винер-Усмановой в московских «Лужниках», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Этот юниорский чемпионат мира – первый в истории. Честь Подмосковья отстояла кандидат в мастера спорта 14-летняя Анна Батасова.

«В начале года подмосковная спортсменка одержала три победы на международных соревнованиях в Москве. Теперь Анна внесла весомый вклад в досрочную победу сборной на первом в истории юниорском чемпионате», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По итогам квалификационных соревнований в шести видах россиянки набрали 131,150 балла, взяв золотые медали командного многоборья. Кроме того, отечественные спортсменки одержали победу в групповых упражнениях в квалификации с пятью обручами и с пятью лентами, что позволило завоевать золото в групповом многоборье.