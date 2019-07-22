РИАМО - 22 июл. Организацию работ по благоустройству обсудили на совещании в доме правительства Московской области, с начала 2019 года в базу данных в Подмосковье занесено около 20 тысяч дорожных ям, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

На совещании под руководством министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина обсудили проблемные вопросы, такие как ненадежное состояние деревьев и кустарников, ямы во дворах, несанкционированные свалки и навалы мусора во дворах, ненадлежащее состояние игровых элементов на детских или спортивных площадках.

«В Подмосковье всего 72 бюджетных учреждения, задействованных в работах по благоустройству, общее количество сотрудников которых составляет 10085 человек. Количество техники МБУ составляет 2296 единиц, а также задействованы 1258 единиц техники, закупленной по программе губернатора и переданной в муниципальные образования. По поручению губернатора были созданы специализированные бригады по ремонту детских игровых площадок, по ремонту асфальтобетонного покрытия дворов, по уходу за зелеными насаждениями», — говорится в сообщении.

На совещании руководителям муниципальных учреждений поручили обеспечить качественное и своевременное проведение работ по содержанию и благоустройству, а также информировать жителей о работах.

Любой житель Московской области может сообщить об имеющихся дефектах дорожного покрытия во дворе через портал «Добродел», в котором имеется соответствующий раздел «Ямы во дворах».

«С начала года оцифровано и занесено в единую базу данных уже свыше 20 тысяч ям. Эта работа в настоящее время продолжается», — отметил Хайкин.

Также на «Доброделе» можно оставить заявку на уход за растениями во дворах и починку детских площадок. Министр обратил внимание управляющих компаний, что все элементы детских площадок должны быть в надлежащем состоянии.