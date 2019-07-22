РИАМО – 22 июл. Спасатели вытащили из воды на юге столицы 30-летнего уроженца Киргизии, мужчина купался в не положенном для этого месте, в какой-то момент он обессилел, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел в 700 метрах от поисково-спасательной станции на Борисовском пруду.

«В 14:20 при патрулировании дежурной смены замечен тонущий мужчина. В 14:21 спасатели МГПСС подняли с поверхности воды, в сознании. Оказана первая помощь, от госпитализации отказался», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что спасенным оказался 30-летний мужчина, являющийся гражданином Киргизии.