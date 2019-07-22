РИАМО - 22 июл. В Московской области стартовал прием заявок на предоставление грантов «Агростартап» на создание и развитие в регионе крестьянско-фермерского хозяйств и сельхозпредприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«С этого года в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации» предусмотрено предоставление новых видов государственной поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, в том числе и грантов «Агростартап», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Гранты предоставляются на конкурсной основе. Максимальный размер дотации для фермерских хозяйств, зарегистрированных в текущем году, или для физических лиц, которые обязуются зарегистрировать крестьянское хозяйство, составляет 3 миллиона рублей. Членам сельскохозяйственных кооперативов готовы выделить грант до 4 миллионов рублей.

«Средства гранта предоставляются на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации, строительство или ремонт помещений для производства. <…> Деньги выделяются и на приобретение сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, а также посадочного материала для закладки многолетних насаждений», - говорится в сообщении.

Всего на гранты для сельхозпроизводителей «Агростартап» выделено 63,5 миллиона рублей. Итоги конкурса планируется подвести 3 сентября, а подать заявку можно до 22 августа.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в подразделе «Гранты Агростартап».