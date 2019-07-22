РИАМО - 22 июл. В Подмосковье все госзакупки уже переведены в «цифру», что позволило оптимизировать расходы бюджета — Единая автоматизированная информационная система управления закупками Московской области (ЕАСУЗ МО) только в 2018 году позволила сэкономить 22 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

В рамках XV-ого юбилейного форума-выставки «Госзнак» правительство Московской области заключило соглашение об информационном взаимодействии в сфере торгов с правительством Москвы — оно предусматривает интеграцию подсистемы «Электронный магазин» ЕАСУЗ МО и автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».

«В рамках сотрудничества будет осуществляться взаимодействие в части обеспечения взаимного уведомления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о размещении в указанных системах информации о закупках, бесшовного перехода между «Электронным магазином» ЕАСУЗ МО и АИС «Портал поставщиков»», - говорится в сообщении.

Это в разы облегчит работу исполнителей, зарегистрированных в обеих системах, путем создания единой точки входа, а также поможет сформировать единую витрину потребностей заказчиков.

«Всего за время работы электронного магазина экономия бюджетных средств составляет более 2 миллиардов рублей», — отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Электронный магазин для закупок малого объема работает на базе ЕАСУЗ с апреля 2018 года. Он позволяет проводить такие закупки в электронном виде, обеспечивая их доступность и открытость.

ЕАСУЗ только за прошлый год позволила сэкономить бюджету Подмосковья 22 миллиарда рублей.

Масштабная цифровизация закупочной системы Российской Федерации началась в конце 2017 года, когда президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». Они предусматривали перевод всех видов государственных закупок в электронный вид, что значительно экономит бюджетные средства.