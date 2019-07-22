РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 22 июл. В подмосковных Котельниках строительство нового детского сада в ЖК «Новые Котельники» завершат до конца текущего года, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

В понедельник Булгаков провел выездное совещание в ЖК «Новые Котельники», на котором обсудил строительство детского сада.

«На данный момент почти готов фасад нового детсада. К концу года детский сад будет построен», – сказал Булгаков.

Он отметил, что детский сад будет украшать цветочное оформление.