РИАМО - 22 июл. Рейс авиакомпании Azur Air задержали на 16 часов в «Шереметьеве» по техническим причинам, лайнер должен был вылететь еще в 02:50, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Рейс самолета Boing-777 в понедельник сначала перенесли на 11:40. На самолете в Анталию должны были отправиться 536 пассажиров, в том числе 107 детей. В итоге посадка людей на борт была произведена, но в 12:24 по техническим причинам воздушное судно вернули на место, пассажиров высадили.

«Компания «Шереметьево Хэндлинг» в качестве наземного оператора по обслуживанию авиакомпании Azur Air в связи с переносом рейса предоставляла пассажирам питание и напитки», – отмечается в сообщении.

Пассажирам предложили размещение в гостиницах. Новое время вылета на резервном воздушном судне запланировали на 19:00.

«Время вылета и другие вопросы по рейсу можно уточнить у представителя авиакомпании Azur Air», – добавляется в материале.