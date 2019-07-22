РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 июл. Мешавшую проезду автомобилей кучу песка убрали с дороги в жилом комплексе «Ангелово-Резиденц» подмосковного Красногорска по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Житель сообщил, что неизвестные заблокировали в трех местах часть территории общего пользования – дороги внутри жилого комплекса «Ангелово-Резиденц». В том числе перекрыли кучей песка движение на круг. При этом нет информационных табличек об изменении схемы движения или начале строительных (ремонтных) работ.

«Рассмотрев обращение по вопросу кучи песка по адресу: городской округ Красногорск, село Ангелово, жилой комплекс «Ангелово-Резиденц», дом №37 сообщаем: 22 июля проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по уборке песка проведены», – сказал начальник теруправления «Отрадненское» Владимир Цуканов.