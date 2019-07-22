РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. В подмосковном Подольске затопило парковку и часть тротуара у жилого дома на Красногвардейском бульваре из-за забитой ливневой канализации, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер управляющей компании МУП «ДЕЗ».

По словам одной из жительниц Подольска, в понедельник у дома №41/1 по улице Красногвардейский бульвар затопило парковку и часть тротуара. Вода скопилась после дождя и стоит от подъезда №7 до дороги.

«Действительно, у данного дома сегодня произошло затопление территории. Мы передали обращение в МУП «Водоканал». Это произошло из-за забитой канализации. В ближайшее время ее прочистят и проблему устранят», – сказала диспетчер.