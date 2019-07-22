РИАМО - 22 июл. Молодого мужчину с тяжелыми травмами головы забрали на скорой помощи с проезжей части в столичном районе Якиманка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Врачи привезли пациента в медучреждение утром 21 июля. На вид пострадавшему около 28 лет, при осмотре у него диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Его госпитализировали в реанимацию.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в материале уточняется, что в настоящее время проводится судмедэкспертиза, оперативники осматривают место происшествия.

По результатам всех экспертиз будет принято решение о возбуждении уголовного дела.