РИАМО - 22 июл. Молодого мужчину с тяжелыми травмами головы забрали на скорой помощи с проезжей части в столичном районе Якиманка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Врачи привезли пациента в медучреждение утром 21 июля. На вид пострадавшему около 28 лет, при осмотре у него диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Его госпитализировали в реанимацию.
«Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – отмечается в сообщении.
Кроме того, в материале уточняется, что в настоящее время проводится судмедэкспертиза, оперативники осматривают место происшествия.
По результатам всех экспертиз будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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