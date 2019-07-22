РИАМО – 22 июл. В подмосковном Дзержинском устанавливают организаторов незаконных свалок на площади около трех гектаров, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора провели рейд по нелегальным свалкам в Дзержинском, поводом стали обращения жителей. По его итогам выявили навалы мусора на одном из участков, относящихся к землям сельских поселений, на площади около трех гектаров. Предварительный осмотр показал, что в течение длительного времени участок отсыпался строительными отходами, а также загрязненными грунтами.

«Нарушение усугублено тем, что часть незаконной свалки расположена в водоохранной зоне реки Глинки, и мусор сваливался непосредственно в русло. Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, виновники устанавливаются. В ходе рейда отобраны пробы отходов для лабораторного анализа», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в ближайшее время проведут маркшейдерскую съемку для определения точной площади свалки и количества складированных отходов. На основе лабораторного анализа и данных маркшейдерии специалисты рассчитают ущерб окружающей среде, который предъявят виновникам.

Территория Дзержинского находится на особом контроле министерства из-за постоянного появления нелегальных свалок. Так, в течение последних лет инспекторы эконадзора неоднократно пресекали завоз отходов в карьер ЗИЛ, где недобросовестный подрядчик под видом рекультивации карьера принимал и размещал строительный и коммунальный мусор.

В итоге контракт с нарушителем расторгли, администрация округа провела конкурс и определила другую компанию, которая занимается рекультивацией.