РИАМО - 22 июл. В районе Ясенево на юго-западе столицы мужчину избили и увезли в багажнике черного Porsche Cayenne, в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

Утром 21 июля на Литовском бульваре, дом №30 между тремя собеседниками произошла перепалка. Двое парней 23 и 25 лет избили своего оппонента руками и ногами, насильно затолкали в багажник автомобиля и уехали. Спустя полчаса машину задержали сотрудники полиции возле дома №129А на улице Профсоюзная.

«В багажном отделении автомобиля с ушибами лица, головы и правого локтевого сустава обнаружен (гражданин – ред.) 1984 года рождения, неработающий, который с указанными телесными повреждения доставлялся в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Злоумышленников задержали.