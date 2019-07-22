РИАМО - 22 июл. Жителям и гостям столицы нужно быть внимательнее в связи с ухудшением погоды, водителям необходимо держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Сейчас кааак польет», – предупреждает МЧС. Но мы-то с вами знаем, что делать: автомобилистам – держать дистанцию, пешеходам – держать зонты и друг друга. Всем быть внимательными на дороге и не укрываться под деревьями и щитами», – говорится в сообщении.

Если на улице сломается светофор или знак, необходимо звонить в контакт-центр «Московского транспорта» по номеру 3210.

В течение недели в Московском регионе ожидаются дожди. В середине недели к центральному району подтянутся фронты очередного южного циклона, что приведет к увеличению облачности и количества осадков.