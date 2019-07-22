РИАМО - 22 июл. Молочный завод «Наро-Фоминский», занимающийся переработкой сырого молока, производством и реализацией молочной продукции, в том числе, для детского питания, оштрафован за нарушения на производстве, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В результате проверки управлением Россельхознадзора выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», – говорится в сообщении.

Среди нарушений – отсутствие дезинфекционного коврика; отсутствие протоколов исследования воды, используемой в процессе производства пищевой продукции; не должным образом проводится дезинсекция – в помещениях были мухи. В одном из цехов ремонт шел одновременно с производством. В целом, многие помещения требуют ремонта.

Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей, предприятию выдали предписание об устранении нарушений.

С начала 2019 года за нарушения ветеринарного законодательства РФ управление Россельхознадзора привлекло к ответственности 186 юридических лиц, общая сумма штрафов составила 16,45 миллиона рублей.