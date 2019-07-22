РИАМО – 22 июл. Пенсионеры подмосковных Котельников могут бесплатно посещать творческие мастерские и тренировки в рамках проекта «Долголетие в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В рамках проекта «Активное долголетие» и «Лето в Подмосковье» в спорткомплексе «Котельники» проходят дружеские спортивные встречи среди пенсионеров. Это программа поддержки активного образа жизни для пожилых людей, которая предоставляет возможность людям «серебряного» возраста бесплатно посещать различные кружки, секции, творческие мастерские, курсы актерского мастерства и многое другое», – говорится в сообщении.

Например, по пятницам в спорткомплексе проходят занятия по общей физической подготовке и йоге под наблюдением инструктора. Также, в рамках регионального проекта в ближайшее время пройдет большой турнир по настольному теннису и бадминтону.

Помимо спортивных секций, пенсионеры Котельников активно посещают занятия резьбой по дереву, мастер-классы по конкуру, народному пению.

«В общей сложности в программе «Активное долголетие» принимают участие почти 300 пожилых жителей Котельников», – заключается в материале.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в 2019 году в рамках проекта «Активное долголетие» в регионе введена система бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни среди пенсионеров региона.

Узнать о расписании всех активностей в каждом городском округе Подмосковья можно через приложение «Мобильный центр социальных услуг» в разделе «Долголетие в Подмосковье».