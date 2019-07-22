РИАМО – 22 июл. Свыше 7 тысяч камер подключено к системе «Безопасный регион» на территории Московской области с начала 2019 года, это способствовало снижению числа преступлений в регионе, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

На сегодняшний день общее количество видеокамер, размещенных на территории Подмосковья и подключенных к системе «Безопасный регион», составляет уже 34 тысячи.

«Видеокамеры не только помогают раскрывать правонарушения, но и являются средством их профилактики. Во многом благодаря развитию системы «Безопасный регион» в последние годы отмечается снижение количества правонарушений, совершаемых в общественных местах на территории Московской области», – отметил Пестов.

Сейчас видеокамерами, интегрированными в систему «Безопасный регион» в Московской области уже оборудованы места массового пребывания людей – парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, а также социально значимые объекты – детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.

В этом году значительное внимание уделяется установке камер видеонаблюдения на входных группах подъездов многоквартирных домов. Это позволяет расширить жизненное пространство, в котором жители Московской области могут чувствовать себя защищенными.

«Безопасный регион» – централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она является эффективным инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.