РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. Из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги жителям и собственникам помещений в домах жилого комплекса «Весенний» в подмосковном Подольске в конце июля могут отключить горячую воду, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители и собственники помещений в ЖК «Весенний». На сегодняшний день сложилась сложная ситуация с задолженностью населения за ЖКУ, в частности, за отопление и нагрев горячего водоснабжения» – говорится в сообщении.

В свою очередь, у управляющей компании ООО «Импульс» из-за долгов жителей образовалась задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, а у нее – перед поставщиком газа.

«Данная ситуация приобрела критическую отметку, в результате которой жители наших домов могут в конце июля остаться без горячей воды», – отмечается в сообщении.

В материале поясняется, что за долги поставщик газа может перекрыть его поставку на котельную.

«Со своей стороны и УК ООО «Импульс», и РСО МУП «СЕЗ» делают все возможное для недопущения данной ситуации, но долги населения перед управляющей организацией на сегодняшний день перешли все разумные границы. Администрация УК обращается ко всем должникам о необходимости в срочном порядке погасить задолженность за ЖКУ», – заключается в сообщении.