РИАМО - 22 июл. Специалисты западного филиала компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») выполняют техническое обновление ключевых питающих центров Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

По словам министра энергетики региона Леонида Неганова, на подстанции (ПС) «Дачная» уже заменили устаревшее оборудование на современное. В результате замены силовых трансформаторов в 1,5 раза увеличена мощность питающего центра.

«В быстровозводимом блочно-модульном здании размещено новое оборудование распределительного устройства 6 кВ, где установлены современные вакуумные выключатели. Преимущество нового оборудования в его высокой надежности и простоте эксплуатации», — говорится в сообщении.

Новые технические решения позволяют защитить системы, а также производить измерение, управление и диагностирование электрооборудования высоковольтной подстанции. Там также установлен щит управления и смонтирована автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Благодаря техническим решениям будет создана возможность управления оборудованием подстанции «Дачная» с диспетчерского пункта предприятия.

В конце третьего квартала 2019 года энергетики «Западных электрических сетей» приступят к финальной стадии реконструкции подстанции «Дарьино». Более чем в три раза увеличат ее трансформаторная мощность — с 50 МВА до 160 МВА.

С целью повышения работы высоковольтного оборудования специалисты филиала завершили плановый комплексный ремонт питающих центров «Усово» и «Барвиха». Обновление подстанций позволит сократить расходы на эксплуатацию, увеличить срок службы оборудования, повысить надежность электроснабжения в городском округе.