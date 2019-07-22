РИАМО - 22 июл. Карантин по оспе овец объявили на части территории подсобного хозяйства в поселке Масловский городского округа Зарайск, запрещается ввоз и вывоз всех видов животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить (с 19 июля 2019 года – ред.) эпизоотический очаг по оспе овец в границах территории личного подсобного хозяйства Лобанова В.В., расположенный по адресу: городской округ Зарайск, поселок Масловский, улица Клубная вблизи дома 5», – говорится в тексте документа.

В границах данной территории запрещен ввоз и вывоз всех видов животных, вывоз кормов, с которыми могли контактировать зараженные животные; вывоз молока; искусственное осеменение; сбор спермы; стрижка и вывоз шерсти; снятие шкур с трупов павших животных.

Оспа овец и коз – вирусное контагиозное заболевание, характеризующееся лихорадкой, образование уплотнений и узелков, пузырьков на коже, наличием поражений внутренних органов животных. Основные пути заражения – аэрогенный (через воздух), контактный и алиментарный (через пищу). Инкубационный период составляет от 3 до 14 суток.