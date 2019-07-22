РИАМО - 22 июл. В Сергиево-Посадской районной больнице медики успешно применяют новейшие методы, относящиеся к высокотехнологичным видам лечения в области офтальмологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Зрительная система – сложная анатомическая структура, которая постоянно подвергается негативному воздействию как внешних, так и внутренних факторов. Наиболее уязвимым звеном является сетчатка.

«Патологии сетчатой оболочки могут привести к полной потере зрительной функции. Хирургия глаза позволяет не просто замедлить прогрессирование опасной патологии, но и полностью восстановить зрительную функцию. Среди методов хирургического вмешательства выделяют лазерную коагуляцию сетчатки глаза – лазерное прижигание, которая имеет ряд безоговорочных преимуществ перед другими способами», – сказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Роман Дороничев.

Он разъяснил, что методика лазерной коагуляции основывается на резком повышении температуры, которая приводит к свертыванию ткани. По этой причине манипуляция проводится бескровно и позволяет добиться положительного эффекта при центральном и периферическом истончении сетчатки, поражении сосудистой системы и даже опухолевых процессах.

Лазеротерапию могут назначать при близорукости, тромбозе, возрастной дистрофии сетчатки и других изменениях в зрительном аппарате. Она отличается простотой в проведении, безболезненностью и высокой эффективностью. Процедура абсолютно бесконтактная, что исключает риски возможного заражения.